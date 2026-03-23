Show TV'nin yeni dizisi "Delikanlı" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda ilk bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan yapımın yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuna sahip dizide başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç oyuncu Mina Demirtaş üstleniyor. Peki, Delikanlı dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.
DELİKANLI DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yapım: OGM Pictures
Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz
Senarist: Aybike Ertürk ve ekibi
İLK FRAGMAN YAYINLANDI
Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Yayınlanan teaserda, Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. “Delikanlı”, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.