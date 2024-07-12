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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' sete çıktı - Magazin haberleri

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' sete çıktı

        İzleyicilerle yeni sezonda SHOW TV ekranlarında buluşacak olan, yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı Tims & B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisi sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:30
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        'Siyah Kalp' sete çıktı
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        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' hikâyesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde başladı.

        SIRLARLA DOLU BİR AİLE HİKÂYESİ

        Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen 'Siyah Kalp', sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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        Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan 'Siyah Kalp', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yakında SHOW TV'de!

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        #Siyah Kalp
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