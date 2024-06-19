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        Haberler Spor Diğer Sibel Altınkaya, Paris Olimpiyatları'na gidecek! - Diğer Haberleri

        Sibel Altınkaya, Paris Olimpiyatları'na gidecek!

        Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Slovenya'da katıldığı WTT Star Contender Turnuvası'nda kazandığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 19.06.2024 - 23:35
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        Sibel Altınkaya, Paris'e gidecek!
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        Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, milli masa tenisçi Sibel Altınkaya'nın, 2024 Paris öncesinde son müsabakasına başkent Lübliyana gerçekleştirilen WTT Star Contender Turnuvası'nda çıktığı belirtilerek, "WTT Star Contender Ljubljana 2024'te aldığı galibiyetler ile 'Masanın Sultanı' milli sporcumuz Sibel Altınkaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya olmak üzere Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, sporcumuzun sponsoru Yıldızlar Holding'e teşekkür eder, milli sporcumuz Sibel Altınkaya ve teknik ekibimize Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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