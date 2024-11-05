Sibel Can'ın asistanı hayatını kaybetti
Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti
Sibel Can, aldığı bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun yıllardır birlikte çalıştığı asistanı Cengizhan Sabuncu, hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Cengizhan Sabuncu'nun vefatının ardından üzüntülerini dile getiren diğer ünlü isimler ise şöyle:
Mehmet Ali Erbil: Canım kardeşimi kaybettik. Çok üzgünüm.
Nergis Kumbasar: Çok üzüldüm.