Sibel Can, New York Times Square'de! 0:00 / 0:00

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Sony Music Türkiye etiketiyle çıkan yeni teklisi Tarkan imzalı 'Adı Elveda Olsun' ile tüm dijital müzik marketlerde aynı anda kapak olarak büyük bir başarıya imza atan Sibel Can, Apple Music, Youtube, Fizy, Tidal, Deezer, Youtube Music, Muud ve iTunes Store'un yanı sıra Spotify Equal Türkiye çalma listesinin kapağında da eylül ayı boyunca kapakta yer alıyor.

Spotify, mart ayında 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere yepyeni global müzik programı EQUAL'ı hayata geçirmişti. Audio dünyasının lideri Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında sadece kadın sanatçılardan oluşan global çalma listesinin yanı sıra, pek çok farklı ülkeden yerel çalma listeleri ile müzik dünyasında kadınları onurlandırmaya devam ediyor.

Eylül ayında EQUAL global çalma listesine Türkiye'den konuk olan kadın sanatçı olan Sibel Can, bu çalışma kapsamında New York Time Square Meydanı'ndaki dev dijital ekranda gün boyu yer aldı.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI BU ŞEKİLDE ALMAK GURUR VERİYOR"

Spotify EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yer aldıktan sonra, EQUAL Müzik Programı ile Spotify'ın New York Times Square'deki meşhur reklam alanlarında da boy gösteren Sibel Can, mutluluğunu dile getirerek, "EQUAL yerel çalma listesinin eylül ayı sanatçısı olduktan sonra, dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenlerin buluştuğu özel çalma listesinde yer almak beni inanılmaz mutlu etti. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak gurur veriyor. Spotify EQUAL'ın bu çalışmasıyla kadın sanatçıların tüm dünyada daha görünür hale gelmesine büyük katkıda bulunuyor. İnanılmaz mutlu ve gururluyum." dedi.