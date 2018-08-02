Oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'da Türk olduğu için ırkçılığa uğradığını söyledi. Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, “Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu” ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, “Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim” diye konuştu.

“KESİNLİKLE YETMİYOR”

Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor” dedi.

Oyuncu, bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti. Sibel Kekilli, “Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim” diyerek, insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.

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