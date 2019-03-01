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Kendisi zaten arabayı kullanmaya devam ediyor, bu süreçte çok insan mağdur oldu. Ancak pek çok kişi de bu süreçte arabasını aldı. Kızıp öfkelenebilirsin ancak bir insanın hapisle yargılanmasını istemek nasıl bir şey! Sibel’in bu yaptıklarına inanamıyorum, ben bunu düşmanıma bile yapmam. Sibel’i defalarca aradım ancak telefonlarıma bile çıkmadı.