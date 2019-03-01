İkisi arasındaki araba meselesinin masaya yatırıldığı 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yapan Sibel Turnagöl, eşi Mehmet Çelik’e ikinci bir dava açan yakın dostu ve meslektaşı Sibel Can hakkında sert açıklamalarda bulundu ve yaptıklarının büyük düşmanlık olduğunu söyledi.
Kendisine kaçak cip satıldığı iddiasıyla uzun bir süredir Sibel Turnagöl’ün eşi Mehmet Çelik ile mahkemeli olan Sibel Can’ın dava sürecinin masaya yatırıldığı programda Turnagöl şunları söyledi:
"Mehmet’le evlendik ve ikinci ayında ‘Bana kaçak cip sattı’ diyerek bir dava açtı ve bu davalar başladı ben o süreci yakından yaşadım, Mehmet öyle bir durumdaydı ki ‘çay istiyor musun?’ diyemiyordum hayatta en zor şey… İnsana bir yafta yapıştırılıyor ancak sen bunun aksini haykıramıyorsun ki…
65 yıldır varolan bir şirketin başındaki adam, Türkiye’nin en önemli isimleri onun müşterileri başımıza böyle bir araba olayı geldi. Konu yargıya intikal etti ve bunu fazla konuşmamız doğru değil Hakan Ural’da da galiba balık hafızası oluştu sürekli olarak bu konuyla ilgili konuşuyor.
Kendisiyle yüzleşmiş ve konu hakkında defalarca konuşmuş olmamıza rağmen yaptığı bu açıklamalar büyük haksızlık. Mehmet, Sibel Can’ın eski eşi Sulhi Beyle görüştü… Hakan’la da defalarca konuştuk Mehmet bu konuda suçlu değil ki araba üzerinde mahkeme kararı var arabanın kullanılmış olmadığı mahkeme kararı ile çıktı.
Sibel’i defalarca aradım… Mehmet’e ‘Senin suçun yok bundan eminim ama o da mağdur kalmasın’ dedim.
Sulhi Bey de ‘Sibel’in işini çözelim’ diyerek o dönem bize geldi. Savcı dosyanın kapağını üç sene açmadıysa bu konuda Mehmet’in suçu ne olabilir. Bir kere Sibel Can arabanın sıfır parasını istiyor ki böyle bir şeyin imkanı yok!
Kendisi zaten arabayı kullanmaya devam ediyor, bu süreçte çok insan mağdur oldu. Ancak pek çok kişi de bu süreçte arabasını aldı. Kızıp öfkelenebilirsin ancak bir insanın hapisle yargılanmasını istemek nasıl bir şey! Sibel’in bu yaptıklarına inanamıyorum, ben bunu düşmanıma bile yapmam. Sibel’i defalarca aradım ancak telefonlarıma bile çıkmadı.
Yaşadığımız sorunlardan bir nebze olsun kurtulabilmek adına üzerime olan bir daireyi satmak bile istedim, avukatıyla görüştüm. Öyle kötü dönemler yaşadık ki evliliğimiz bile bitebilirdi. Kendisine arabasının bedelinin üzerinde bir rakam teklif ettim.
O dönem 250 bin liraya almıştı ve kullandığı bir araba ben ona 400-500 bin lira gibi bir para teklif ettim ancak o 1 milyondan fazla istedi. Yaptığı büyük düşmanlık, Allah herkesin kalbini bilir”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.