2018 yılının Mayıs ayında evine temizliğe gelen çalışanı tarafından gasp edilen ve hizmetçisi ile davalık olması nedeni ile bir süre magazin gündeminde yer alan deneyimli oyuncu Sibel Turnagöl önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Alışveriş için geldiği alışveriş merkezinin vale noktasında gazeteciler tarafından görüntülenen Turnagöl, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin hizmetçisi ile olan davanın durumunu sorması üzerine, "Arkadaşlar geçen ay sonunda bir uzlaştırma firması ile anlaştık. Biz affetmek istedik, tamam gelin uzlaşalım. dedik. Ama karşı taraf uzlaşmak istemedi." diyen

Ünlü oyuncu, "Durum böyle olunca dava devam ediyor, ertelendi." dedi. Muhabirlerin yanından ayrılan Turnagöl uzun süre alışveriş yaparak stres attı.