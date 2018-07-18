Cadde'nin haberine göre, Sibel Turnagöl'ün yıllara meydan okuyan hali herkesin dikkatini çekerken, makyajsız oluşu ve spor giyimi de gözlerden kaçmadı.

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet eden 50 yaşındaki oyuncu, uzun süre mağazalarda tur attıktan sonra bir restoranda yemek yedi.

Turnagöl'ün, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak tek tek ilgilenmesi herkes tarafından taktir topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ