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'Siber güvenlik sigortası KOBİ'ler için zorunlu olmalı'

Dijitalleşmenin iyileştirici gücü olduğu kadar siber saldırıların artışına da etkisi büyük. 2020 yılında sadece Türkiye'de siber saldırılar yüzde 81 artmış durumda. Yapılan araştırmalar şirketlerin yüzde 75’inin siber risk poliçesine sahip olmadığını ortaya koyuyor. Aksigorta, siber güvenlik sigortasının da KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesini savundu. 

'Siber güvenlik sigortası KOBİ'ler için zorunlu olmalı'
HABERTURK.COM

Dijital dönüşüm şirketlerin rekabet gücünü artırıyor. Öyle ki dijitalleşmenin dışında kalan kurumların oyun sahasının da dışında kalmaları kaçınılmaz. Ancak dijitalleşmenin iyileştirici, rekabeti artırıcı gücünü kullanırken, siber saldırılardaki olağan dışı artışa da kayıtsız kalmamak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Türkiye’de 1.692.320 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı düzenlendi. Geçen yıla göre yüzde 81 oranda artışın gerçekleştiği Türkiye'de, dakikada 3 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşandı. Rakamlar, siber saldırıların artık görünmeyen bir risk olduğu düşüncesini ortadan kaldırıyor.

SALDIRILARIN YÜZDE 43'Ü KOBİ'LERE

Yapılan araştırmalarda piyasadaki şirketlerin yüzde 75’inin siber risk poliçesine sahip olmadığının ortaya çıktığını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “Yaşanmakta olan pandemi sürecinde çalışma düzeninin evlere taşınmasıyla birlikte saldırılar yüzde 20 artış gösterdi. Saldırıların yüzde 43’ü küçük şirketlere karşı yapılıyor. Küçük şirketlerin bir bilgi teknoloji uzmanına sahip olmaması, saldırıyı oldukça kolaylaştırmakla birlikte saldırganların bu küçük şirketlere sızarak daha büyük şirketlere sıçradığı görülüyor. KOBİ’lerin bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme siber saldırılara yol açmaktadır. Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor’’ diye konuştu.

FARKINDALIK DÜZEYİ DÜŞÜK

Dünya Ekonomik Forumu’nun küçük işletmelerde siber güvenliği geliştirmenin küresel bir öncelik olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunun altını çizen Fahri Altıngöz şöyle konuştu: “Dünya devi şirketler, kendilerine tedarikçi olmak isteyen şirketlerden siber güvenlik taahhüdünde bulunmalarını şart koşuyor. Hindistan ve İsrail’de siber güvenliğe ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilirken, Singapur’da ise özellikle finansal şirketler için siber güvenlik sigortası zorunlu hale getirildi. Farklı coğrafyalardaki pek çok ülkede siber güvenlik konusunda farkındalık kampanyaları düzenlenirken işletmeler düzeyinde ne yazık ki aynı bilinç düzeyine ulaşabilmiş değiliz. Avrupa genelinde özellikle siber saldırıların hedefinde bulunan KOBİ’ler nezdinde siber güvenliğe ilişkin farkındalık düzeyi oldukça düşük.’’

3 MİLYON KOBİ HEDEFTE

Türkiye genelinde de durumun farklı olmadığını ifade eden Fahri Altıngöz, “Türkiye’de 3 milyonu aşkın KOBİ bulunuyor. Saldırganların hedefindeki bu büyük KOBİ ailesinin, siber risklerin büyüklüğü konusunda farkındalık kazanması ve yeni dünyada varlıklarını koruyabilmek anlamında önlem almaları gerekiyor. Siber sigorta poliçe sahipleri nakit desteği almanın ve itibarlarını korumanın yanı sıra siber saldırı sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki mümkün olan en yakın hale getirme imkanına da sahip oluyor’’ dedi.

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