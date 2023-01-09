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Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak?

Türk yapımı Sıcak Kafa, ilk sezonuyla Netflix'te yayınlandı. Seyirciler tarafından beğenilen Türkiye'nin ilk distopik dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay oturuyor. İşte, detaylar...

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  • Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, yeni sezon tarihi

    Yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosu ise Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker tarafından yazıldığı Sıcak Kafa dizisi, ilk sezonuyla Netflix'te yayınlandı.

    Yayınlandığı günden beri oldukça sevilen dizi aynı zamanda Türkiye'nin ilk distopik konulu dizisi oldu. İlk sezonu hemen izleyen hayranlar, Netflix'ten yeni sezon için açıklama bekliyor.

    Peki, Sıcak Kafa'nın ikinci sezonu ne zaman? İşte, detaylar...
  • Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, yeni sezon tarihi

    SICAK KAFA OYUNCULARI

    Osman Sonant

    Haluk Bilginer

    Hazal Subaşı

    Şevket Çoruh

    Tilbe Saran

    Gonca Vuslateri
  • Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, yeni sezon tarihi

    Cüneyt Uzunlar

    Zerrin Sümer

    Hakan Gerçek

    Feriha Eyüboğlu 
  • Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, yeni sezon tarihi

    SICAK KAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    "Konuşmayla bulaşan ve "abuklama" ismi verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünya genelinde, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulan tek kişi, eski bir dilbilimci olarak bilinen Murat Siyavuş'tur. Çevresindeki herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalacaktır.
  • Sıcak Kafa 2.sezon ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, yeni sezon tarihi

    SICAK KAFA 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Sıcak Kafa'nın 2. sezonu heyecanla beklenirken henüz konu hakkında Netflix'ten bir açıklama gelmedi. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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