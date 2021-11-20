Sıcaklık 1 derece artarsa dünyaya dişi gelecekler

DHA

Dünyada etkisini sürdüren iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını da olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetlerini sürdüren DEKAMER'in başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel iklim değişikliğine karşı dünya ülkelerini iş birliği yapmaya davet etti.

Prof. Dr. Kaska, "26 derece sıcaklıktaki yuvalardan erkek, 32 derece sıcaklıktaki yuvaların hepsinden ise dişi deniz kaplumbağası birey çıkıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu sonucu ortaya çıkardık. Şu anda yuvaların çoğu 31-32 derece sıcaklıkta. Bu nedenle hazırdaki yuvalardan dişi ağırlıklı yavrular çıkıyor. Sıcaklığın 1 derece artması, yuva sıcaklığının 33 dereceye çıkması anlamına geliyor. Bundan dolayı yumurtalardaki canlılar ya ölecek ya da dişi olarak çıkacak" diye konuştu.

PAÜ Öğretim Görevlisi ve DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen ise deniz kaplumbağalarının farklı coğrafyalarda sıcak iklimlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İhtiyaçları içerisinde yuvalama kumsalları ve beslenmek için göç halindeler. Deniz kaplumbağaları küresel iklim değişikliğinden ciddi derecede etkilendi. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.