        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! İşte Nisan ve Mayıs hava durumu tahmini

        Nisan ve mayıs aylarına ilişkin hava durumu tahminleri netleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken; bazı bölgelerde yağışların yer yer artacağı öngörülüyor. Peki, nisan ve mayıs ayında hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç derece artacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 16:04
        1

        Meteoroloji’den nisan ve mayıs aylarına ilişkin yeni hava durumu öngörüleri geldi. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların kademeli olarak artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, bazı bölgelerde yağışların etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Peki, önümüzdeki aylarda hava nasıl seyredecek? İşte merak edilen detaylar…

        2

        NİSAN VE MAYIS AYLARINDA HAVA ISINIYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

        Bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

        Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını aktararak, "Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük." ifadelerini kullandı.

        3

        NİSAN AYINDA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK!

        Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, "Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        4

        MAYIS VE HAZİRAN AYINDA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

        Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

        Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz." bilgisini verdi.

        Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
