Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında batan lüks teknede bulunan İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızını arama çalışmaları sürüyor.

Pazartesi sabahı erken saatlerde, 56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden battı.

İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kurtarılanlar arasında bir yaşındaki İngiliz bir bebek de var.

“İngiliz Bill Gates” olarak bilinen Lynch’in ortak kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy, teknoloji devi Hewlett-Packard tarafından 11 milyar dolara satın alınmıştı.

REKLAM EPA Gezinin Lynch tarafından iş arkadaşları için organize edildiği belirtildi Fırtına vurduğunda yat demirlemişti İtalyan haber ajansı Ansa’ya konuşan görgü tanıkları, fırtına geldiğinde yatın demirlemiş olduğunu, bu yüzden gemi direğinin kırıldığını ve yatın dengesini kaybederek Sicilya’nın başkenti Palermo yakınlarındaki Porticello kasabasının açıklarında battığını anlattı. Dalgıçlar 50 metre derinlikteki enkazı buldu; kayıp olanlar için arama devam ediyor. Lynch ve kızı Hannah Lynch dışında yatın şefi de kayıp. Enkaz yakınlarında cansız bir beden bulundu ancak henüz kimliği açıklanmadı. Bayesian adlı teknenin Lynch’in eşi Angela Bacares’e ait olduğu ve Bacares’in kurtarıldığı aktarıldı.

Facebook Charlotte Golunski, ailesinin fırtına vurduğunda güvertede olması sayesinde kurtulduklarını anlattı Kızını birkaç saniyeliğine kaybeden anne anlattı: Birçok kişi çığlık atıyordu 35 yaşındaki anne Charlotte Golunski, Ansa haber ajansına bir yaşındaki kızını birkaç saniyeliğine denizde kaybettiğini, ancak daha sonra kucaklayabildiğini anlattı: REKLAM “İki saniye için küçük kızımı denizde kaybettim, ancak sonra hemen dalgalar gelirken kucağıma alabildim. Deniz dalgalanırken kendime yakın, sıkı sıkıya tuttum. Birçok kişi çığlık atıyordu.” Reuters haber ajansına konuşan ve kurtarılanları tedavi eden doktor Domenico Cipolla, hastanedeki yolcuların “çok yorgun olduğunu ve sürekli kayıp arkadaşlarını sorarak ağladıklarını” söyledi.