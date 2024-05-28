Şiddet görüntüleri sonrası Sean 'Diddy' Combs'a ekonomik darbe

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları olan ve en son eski sevgilisini dövdüğü güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması üzerine tepkilerin odağında kalan Sean 'Diddy' Combs, ekonomik olarak da darbe almak üzere. Ünlü rapçinin sahibi olduğu markanın gözlükleri ve lenslerinin büyük bir gözlük mağaza zincirinde satışları durduruldu. Geçen hafta internet satışı durdurulan ürünler, bu hafta fiziki olarak da mağazalardan kaldırıldı.