Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Camii'nin bahçesindeki palmiye ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle, park halindeki otomobil ve bir kargo şirketine ait kamyonetin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

"ÇOK ŞÜKÜR ALTINDA KİMSE YOKTU"

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından sokak trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Serdar Eşiyok, yaptığı açıklamada, olayın, aracın dışında olduğu sırada meydana geldiğini belirterek, "Ses duydum, bir baktım, ağaç üzerime doğru geliyor. Hemen uzaklaştım. Çok şükür altında kimse yoktu" dedi. Bu arada, Akbağlar Mahallesi'nde de bir dükkanın tabelasının yerinden kopması sonucu park halindeki bir otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.