Şiddetli sağanakta akıntıya kapılan Fatma'yla ilgili acı detay!

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, 5'inci günde de çalışmalarına devam ediyor.

Fatma'nın amcası Rıdvan Sezer, "Fatma, amca çocuklarıyla beraber dere kenarında çiçek toplamaya gitmiş. Eve dönerken amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma maalesef derede gözden kayboluyor" dedi.