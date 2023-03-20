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Haberler Gündem 3. Sayfa Şiddetli sağanakta akıntıya kapılan Fatma'yla ilgili acı detay!
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11 yaşındaki Fatma, kuzenine yardım etmek isterken dereye düşmüş

Şiddetli sağanağın etkilediği Mardin'de, debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer ile ilgili acı detaylar ortaya çıktı. Olayda küçük çocuğun, ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken suya kapıldığı öğrenildi

Şiddetli sağanakta akıntıya kapılan Fatma'yla ilgili acı detay!
DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde debisi yükselen dereye düşen ve arama çalışmaları 5'inci günde de süren Fatma Sezer'in (11), ayağı kayan kuzenine yardım etmek istersen dengesini kaybetmesi sonrası suda kaybolduğu ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer, dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, 5'inci günde de çalışmalarına devam ediyor.

Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor. Fatma'nın çamur nedeniyle ayağı kayan amcasının kızına yardıma gittiği sırada, dengesini kaybederek dereye düştüğü öğrenildi.

Fatma'nın amcası Rıdvan Sezer, "Fatma, amca çocuklarıyla beraber dere kenarında çiçek toplamaya gitmiş. Eve dönerken amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma maalesef derede gözden kayboluyor" dedi.

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