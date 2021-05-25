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Şifa ayetleri oku! Şifa ayetleri nelerdir Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Şİfa ayetleri nelerdir? Hastalıklar karşısında tıbbi yöntemlerle birlikte manevi desteğe de başvuranlar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetlerini merak edip araştırıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetleri Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

Şifa ayetleri oku! Şifa ayetleri nelerdir Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Şifa ayetleri Arapça okunuşu ve Türkçe meali, karşılaştıkları hastalıklar karşısında tıbbi yöntemlerle birlikte manevi desteğe ihtiyaç duyanlar tarafından merakla araştırılıyor. Merak edenler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan şifa ayetleri ve Türkçe meallerini haberimizde derledik. İşte şifa ayetleri...

ŞİFA AYETLERİ

Nahl Sûresi - 69. Ayet : "Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi),inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)"

Nahl Sûresi - 69. Ayet Türkçe meali: Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!” Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

Tevbe Sûresi - 14. Ayet: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)"

Tevbe Sûresi - 14. Ayet Türkçe meali: Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İsrâ Sûresi - 82. Ayet: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)"

İsrâ Sûresi - 82. Ayet Türkçe meali: Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır.

Fussilet Sûresi - 44. Ayet: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')"

Fussilet Sûresi - 44. Ayet Türkçe meali: De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır.

Yunus Suresi - 57. Ayet: Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu/minîn(e)

Yunus Suresi - 57. Ayet Türkçe meali: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi.

ŞİFA DUASI - HADİS-İ ŞERİF

Hz. Aşi'den rivayetle sevgili peygamberimizin şifa için ettiği dua şu şekilde:

Arapçası: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

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