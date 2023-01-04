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Sıfır araç fiyat listeleri güncelleniyor! İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları

Sıfır otomobil fiyatları 2023 yılının gelişiyle birlikte güncellenmeye başlandı. Sıfır araç fiyatlarına uygulanacak zam oranının yüzde 4 olacağı iddia edilirken başta Toyota ve Opel olmak üzere araba markaları güncel fiyat listelerini yayımlamaya başladı. İşte Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır araç fiyatları...

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  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    Sıfır araç fiyat listesi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Geçtiğimiz ay yüzde 6 oranında zamlanan sıfır otomobil fiyatlarına 2022 yılında toplamda %31,7 oranında zam geldi. Geçtiğimiz aylarda otomotiv sektörü tarafındna beklenen matrah düzenlemesi açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya çıkartılırken matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. 2023 yılında araç markaları tarafından belirlenen zam oranları ile sıfır otomobil fiyatları listesi güncelleniyor. İşte, Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır araç fiyatları...
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 31,7 OLDU

    TÜİK'e göre, benzinli otomobil fiyatları Aralık ayında aylık % 2,77 oranında düştü. Sektör kaynakları ise aynı dönemde ÖTV matrah düzenlemesine rağmen fiyatların yüzde 1,8 ila 6 zamlandığını söylüyor. Öte yandan, otomotiv fiyatları 2022'de %80 ile 150 aralığında zamlanırken, TÜİK'e göre son bir yıllık zammın yüzde 31,7 ile sınırlı kalması dikkat çekti.
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    ÖTV MATRAH DİLİMLERİ GÜNCELLENDİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan matrah düzenlemesi kararına göre; 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENİYOR

    2023 yılının gelişinin ardından 2023 sıfıt otomobil fiyat listeleri açıklanmaya başlandı. Araba markaları farklı oranlarda zam uyguluyor. Toyoto her modeli için farklı zam oranı uygularken an düşük zam 30 bin TL'yi geçti. İşte, 2023 sıfır araç fiyatları...
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    2023 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

    1.5 Vision  642.000 TL

    1.5 Vision Multidrive S  670.300 TL

    1.5 Dream  709.900 TL

    1.5 Dream Multidrive S  738.150 TL

    1.5 Flame Multidrive S  785.000 TL

    1.5 Flame X-Pack Multidrive S  828.650 TL

     

    1.5 Passion X-Pack Multidrive S  896.550 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    TOYOTA COROLLA HYBRID  FİYATLARI

    1.8 Hybrid Dream e-CVT  857.100

    1.8 Hybrid Flame e-CVT  873.700

    1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT  902.800

     

    1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT  970.700
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID FİYAT LİSTESİ

    1.8 Hybrid Flame e-CVT  926.800

    1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT  959.900

    1.8 Hybrid Passion e-CVT  1.028.200

     

    1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT  1.103.100
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    TOYOTA YARIS FİYATLARI

    1.0 Vision  517.200

    1.5 Dream Multidrive S  659.750

    1.5 Dream X-Pack Multidrive S  700.300

    1.5 Flame Multidrive S  711.500

     

    1.5 Flame X-Pack Multidrive S  740.050
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    TOYOTA YARIS HYBRIS FİYAT LİSTESİ

    1.5 Hybrid Dream e-CVT  833.550

    1.5 Hybrid Flame e-CVT  870.750

    1.5 Hybrid Passion e-CVT  939.000
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    2023 OPEL CORSA SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance  519.900 TL

    1.2 100 HP BenzinAT8  Edition 622.900 TL, Elegance 665.900 TL

     

    1.2 130 HP BenzinAT8 Ultimate754.900 TL

     

     
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    OPEL YENİ ASTRA FİYAT LİSTESİ

    1.2 130 HP Benzin MT6 Edition  728.900 TL

    1.2 130 HP BenzinAT8 Edition  865.900 TL, Elegance 940.900 TL, GS 1.027.900 TL

    1.5 130 HP DizelAT8 Edition  919.900 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    OPEL CROSSLAND OTOMOBİL FİYATLARI

    1.2 130 HP Benzin MT6 Essential 671.900 TL

    1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 715.900 TL, Edition 769.900 TL, Elegance 810.900 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

    1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 917.900 TL

    GS 954.900 TL

    Ultimate 1.018.900 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    OPEL GRANDLAND OTOMOBİL FİYATLARI

    1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.080.900 TL, Ultimate 1.132.900 TL

    1.5 130 HP Dizel AT8 Elegance 1.132.900 TL, Ultimate 1.185.900 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    KIA FİYAT LİSTESİ

    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 420.00 TL

    Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 556,00 TL

    Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 552,00TL

    Stonic 1.2L 100 PS Otomatik Benzin Cool 552,00TL

    Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance 770.00 TL

    Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Otomatik Mild Hybrid - Benzin Cool 740,000 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    VOLSWAGEN OTOMOBİL FİYATLARI

    Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Man. 680,409 TL

    Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS Life DSG 818,049 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI

    Hyundai i10 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 344,00 TL

    Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 437,00 TL

    Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 465,00 TL

    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 710,00 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    CITROEN C3 OTOMOBİL FİYATLARI

    1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel  Feel 2023 474.385 TL

     

    1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 2023 598.000 TL, Shine 2023 628.000 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    CITROEN C4 OTOMOBİL FİYATLARI

    1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel  fEEL 2023 710,000 TL

    1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 840,000 TL

     

    1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 887,00 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    YENİ C5 AIRCROSS SUV SIFIR ARAÇ FİYATLARI

    1.5 BlueHDi130 HP - EAT8 Feel Bold 2023 1.075.000 TL

    Shine 2023 1.145.000 TL

     

    Shine Bold 2023 1.215.000 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    2023 PEUGEOT 208 FİYAT LİSTESİ

    Benzin

    208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5  515.000 TL

    208 PRIME SELECTION 1.2 PureTech 100hp EAT8  645.000 TL

    208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8  647.500 TL

    208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8  717.500 TL

    208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8  790.500 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    PEUGEOT 308 FİYAT LİSTESİ

    Benzin

    Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8  861.000 TL

    Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8  927.500 TL

     

    Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8  1.027.000 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    PEUGEOT SUV 2008 FİYAT LİSTESİ

    Benzin

    2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 841.500 TL

    2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 919.500 TL

    2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.036.500 TL

    Dizel

    2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 929.000 TL

    2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 987.000 TL

     

    2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.105.000 TL
  • SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota, Opel, Citroen, Peugeot 2023 sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor!

    PEUGEOT 508 FİYAT LİSTESİ

    Benzin

    508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 1.280.000 TL

    Dizel

    508 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.065.000 TL

    508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.125.000 TL

     

    508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.210.000 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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