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Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı?

TV8'in yeni dizileri arasında yer alan ve son olarak yayın günü değişen Sıfırıncı Gün dizisi, bu akşam da TV8 yayın akışında görünmüyor. Son olarak yayın günü değişen ve Cuma gününe alınan dizi yerine Survivor'ın yeni bölümü ile yayınlanacak olması nedeniyle izleyiciler; Sıfırıncı Gün bu akşam neden yok ve final mi yaptı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı? 27 Ocak Cuma TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün bitti mi?

    Başrollerini ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Engin Öztürk'ün paylaştığı Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü gündem olmuş durumda. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusu ile dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntıları bir araya getirdik...
  • Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı? 27 Ocak Cuma TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün bitti mi?

    SIFIRINCI GÜN NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

    Acun Ilıcalı'nın dev bütçeler ayırdığı ''Sıfırıncı gün'' dizisi beklenen ilgiyi görmedi. Reyting raporlarında dibi gören dizi için yeni bir karar alındı. Dizi final yapmayacak, ancak dizinin adı ve konusu değişecek.

    Dizinin final iddiaları ise şimdilik söylenti durumunda bulunuyor.
  • Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı? 27 Ocak Cuma TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün bitti mi?

    SIFIRINCI GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.
  • Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı? 27 Ocak Cuma TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün bitti mi?

    SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

    Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılacak.

    Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşindedir. Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdir.
  • Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün final mi yaptı? 27 Ocak Cuma TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün bitti mi?

    O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar.

    Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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