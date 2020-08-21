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Sigara bağımlılığının Covid-19’a yakalanmayı ve hastalığa bağlı ölüm oranını 14 kat artırdığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sigara bırakmanın öneminin daha da arttığına dikkat çekti.

“TÜRKİYE'DE SİGARA KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI YILDA 100 BİN"

Sigaranın dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Dr. Kaya, “Türkiye’de sigara kaynaklı ölüm sayısı yılda 100 bin. Sigara dünyada her 6 saniyede bir can kaybına yol açıyor. Akciğer kanseri ve daha birçok kanser sigara ile ilişkilidir. Başta KOAH olmak üzere solunumsal problemlerin temel sebeplerinden biri de sigaradır. Tüm bu veriler bile sigarayı neden bırakmalıyız sorusu için yeterli cevaplardır. Burada yaptığımız poliklinik hizmetinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“SİGARA BAĞIMLILIĞI COVID-19'A YAKALANMAYI VE COVID-19'A BAĞLI ÖLÜMÜ 14 KAT ARTIRIYOR"

Sigaranın akciğer başta olmak üzere vücudun bütün organlarını etkilediğini söyleyen Dr. Kaya, “Sigara, kanserlerin yüzde 22’sinden sorumlu. Yaptığı birçok zararlı etki ile bedensel bir fakirliğe sebep oluyor. Bu nedenle Covid-19 salgınında sigara içiyorsanız daha riskli hale geliyorsunuz. Sigara bağımlılığı Covid-19’a yakalanmayı ve covid-19’a bağlı ölümü 14 kat artırıyor” dedi.

Sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurgulayarak açıklamasına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Kaya, “Destek almak şart” diye konuştu.

“HASTANIN KARARLILIĞI VE BIRAKTIKTAN SONRAKİ HAYAT DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Her bireyde bağımlılık derecesinin farklı olabileceğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hastaya yaptığımız testle bağımlılık düzeyini belirleyerek tedavi planı uyguluyoruz. Burada hastanın kararlılığı ve bıraktıktan sonraki hayat değişikliği çok önemlidir. Son olarak herkese Covid-19 döneminde; sosyal mesafeye, maske ve temizlik kuralına riayet etmelerini, dumansız hava sahalı ve sigarasız bir hayat öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“BIRAKANLARIN YÜZDE 15'İ BAŞARILI OLUYOR"

Sigara bağımlılığından kurtulmak için birden fazla etken olduğunu dile getiren Dr. Kaya, “Bunlardan en önemlisi kişinin karar vermesi. Yine destek tedavisi bizim için çok değerli. Gerek ilaç desteği gerek psikolojik destek bırakmada önemli faktörlerdir. Tüm bunlardan daha da değerlisi sigarayı bıraktıktan sonra içmemeyi sürdürmektir. Sigarayı, bıraktırmayla ilgilenen tüm hekim ve profesyonellere rağmen halen çok sayıda insan sigara kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle bizlere büyük iş düşüyor.”