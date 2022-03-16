Tekel sahipleri günlerdir sigara fiyatlarına gelen zammı paylaşıyor. 2021 yılının son haftalarından beri sigara fiyatlarına gelen zamlar sosyal medyada gündeme oturdu. Mart ayının ilk haftasında sigara fiyatlarının artacağı konuşulmaya başlamıştı. Dün gece açıklanan son zamla birlikte sigara fiyatlarında 2 liralık daha artış kaydedildi. Son zamla birlikte en düşük ve en yüksek sigara ne kadar, güncel sigara fiyatları kaç TL sorusu merak edilmeye başladı.