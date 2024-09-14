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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigaradan alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Sigaradan alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı

        Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:52
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        Sigarada vergi düzenlemesi
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararla özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigaranın vergileme yapısında değişikliğe gidildi.

        Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

        Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

        Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

        Vergileme yapısındaki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmayacak şekilde düzenlenirken, sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e indirmiş oldu. Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

        Düzenlemeyle enflasyonla mücadele kapsamında maliyet artışlarının daha az fiyat değişikliklerine yol açması amaçlandı.

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