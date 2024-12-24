Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarılıp hastaya ulaştırıldı

Karla mücadele ekiplerinin bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, “Valimiz Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle ambulansımız kurtarıldı ve hastaya ulaşması sağlandı. Bölgede olası aksaklıkların yaşanmaması için ekiplerimiz teyakkuz halindeler” dedi.

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