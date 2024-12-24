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        Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarılıp hastaya ulaştırıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde kara saplanan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaya ulaşması sağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:45
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        Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarılıp hastaya ulaştırıldı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde kara saplanan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaya ulaşması sağlandı.

        Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy köyünde hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Karla mücadele ekiplerinin bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, “Valimiz Kemal Kızılkaya’nın talimatları doğrultusunda, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle ambulansımız kurtarıldı ve hastaya ulaşması sağlandı. Bölgede olası aksaklıkların yaşanmaması için ekiplerimiz teyakkuz halindeler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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