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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        SİİRT'te devrilen motosikletin sürücüsü Mücahit Beyhan (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:25
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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        SİİRT’te devrilen motosikletin sürücüsü Mücahit Beyhan (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saatlerinde, Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mücahit Beyhan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beyhan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Beyhan’ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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