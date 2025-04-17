Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

SİİRT’te devrilen motosikletin sürücüsü Mücahit Beyhan (25), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mücahit Beyhan yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beyhan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Beyhan’ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.