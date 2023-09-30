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        Siirt'te virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:22
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        Siirt'te virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Sağırsı köyü yakınlarında Ahmet Bayazan'ın kullandığı 65 EV 760 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Sürücü ile birlikte Gülsüm, Fadile, Beytullah Bayazan ile Emine Aras ve Hani Yavuzdoğan yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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