Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Siirt'te, boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te, boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Baykan Deresi kenarına giden 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla Çakır sudan çıkarıldı.

        Ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren Zeynep, hastanede öldü
        Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren Zeynep, hastanede öldü
        Siirt'te, AK Parti il binası önündeki şüpheli valiz, boş çıktı
        Siirt'te, AK Parti il binası önündeki şüpheli valiz, boş çıktı
        Siirtli üretici devlet desteğiyle 2 bin 47 rakımlı yaylada arıcılık yapıyor
        Siirtli üretici devlet desteğiyle 2 bin 47 rakımlı yaylada arıcılık yapıyor
        Yolcu otobüsündeki 40 kilo esrarı 'Mizah' buldu
        Yolcu otobüsündeki 40 kilo esrarı 'Mizah' buldu
        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturuc...
        Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavulda 40 kilogram uyuşturuc...
        Birbirlerinden güç alan iki engelli sporcu madalyaya doymuyor
        Birbirlerinden güç alan iki engelli sporcu madalyaya doymuyor