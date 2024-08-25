Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Baykan Deresi kenarına giden 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapıldı.

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