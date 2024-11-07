Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde, kentin tarihi, doğal ve kültürel alanlarının korunması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması için çalışmalar sürüyor.​​​​​​​

Bu kapsamda, Botan Vadisi Milli Parkı'ndaki Deliklitaş bölgesi ve Tillo Tabiat Parkı'nda ekipler, çöp ve plastik parçalarını topladı.