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        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı

        Siirt Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:47
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        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı
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        Siirt Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde, kentin tarihi, doğal ve kültürel alanlarının korunması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması için çalışmalar sürüyor.​​​​​​​

        Bu kapsamda, Botan Vadisi Milli Parkı'ndaki Deliklitaş bölgesi ve Tillo Tabiat Parkı'nda ekipler, çöp ve plastik parçalarını topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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