"Kar kaplanları" Siirt'te kapanan yolları açmak için gece gündüz mesaide

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla kapanan yolları açıp yerleşim yerlerine ulaşımı sağlıyor.

"Kar kaplanları" olarak anılan ekipler, kentte yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu zorlu coğrafyada yaşamı olumsuz etkileyen karla mücadele ediyor.

Dondurucu soğuklar ve zorlu coğrafi koşullar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, 7 gün 24 saat iş makineleriyle yolları kardan temizliyor.

Çetin kış koşullarının etkili olduğu Pervari ilçesinin 2047 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikare Yaylası, Geçittepe-Doğan mevkisi, Eruh ilçesinin 1613 rakımlı Dikboğaz-Beristan Tepesi ve Okçular bölgesi, Şirvan ilçesinin 1816 rakımlı 14 yerleşimin yerini kapsayan Elmadalı-Cevizlik yolu, sık sık ulaşıma kapanıyor.

Karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kırsalda çığ riskine rağmen karla kapanan yolları ulaşıma açıyor.

"Kar kaplanları", gece gündüz süren mesailerinde kırsalda mahsur kalan araçları ve özellikle hasta taşıyan ambulansları da kurtarıyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Herekol Dağı eteklerinde karla ve zorlu arazi şartlarıyla mücadele ediyor.

- "4 ay boyunca ekiplerimiz hazır bekliyor"

İl Özel İdaresi İşletme Müdürü Hamza Oktay, AA muhabirine, kentin bazı bölgelerinde mayıs ayının sonuna kadar karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İl genelinde 50 araç ve 60 personelle karla mücadelede çalışması yürütüldüğünü ifade eden Oktay, Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde bölgenin dağlık, köylerin ise çok dağınık olması nedeniyle çalışmaların büyük zorluklarla yürütüldüğünü belirtti.

Oktay, "Bugün Şirvan'ın Elmalı köyündeyiz. En fazla yağış alan bölgelerimizden biri. Bütün ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Dün kapanan yolları bugün itibarıyla tamamen açtık. Yağış alan bölgeler arasında Pervari'nin Geçittepe ve Doğan, Eruh'un Okçular köyleri de geliyor. Ekiplerimiz zor koşullarda çok özveriyle çalışıyor." dedi.