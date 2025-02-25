"Kar kaplanları" Siirt'te kapanan yolları açmak için gece gündüz mesaide
MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla kapanan yolları açıp yerleşim yerlerine ulaşımı sağlıyor.
MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla kapanan yolları açıp yerleşim yerlerine ulaşımı sağlıyor.
"Kar kaplanları" olarak anılan ekipler, kentte yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu zorlu coğrafyada yaşamı olumsuz etkileyen karla mücadele ediyor.
Dondurucu soğuklar ve zorlu coğrafi koşullar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, 7 gün 24 saat iş makineleriyle yolları kardan temizliyor.
Çetin kış koşullarının etkili olduğu Pervari ilçesinin 2047 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikare Yaylası, Geçittepe-Doğan mevkisi, Eruh ilçesinin 1613 rakımlı Dikboğaz-Beristan Tepesi ve Okçular bölgesi, Şirvan ilçesinin 1816 rakımlı 14 yerleşimin yerini kapsayan Elmadalı-Cevizlik yolu, sık sık ulaşıma kapanıyor.
Karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kırsalda çığ riskine rağmen karla kapanan yolları ulaşıma açıyor.
"Kar kaplanları", gece gündüz süren mesailerinde kırsalda mahsur kalan araçları ve özellikle hasta taşıyan ambulansları da kurtarıyor.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Herekol Dağı eteklerinde karla ve zorlu arazi şartlarıyla mücadele ediyor.
- "4 ay boyunca ekiplerimiz hazır bekliyor"
İl Özel İdaresi İşletme Müdürü Hamza Oktay, AA muhabirine, kentin bazı bölgelerinde mayıs ayının sonuna kadar karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
İl genelinde 50 araç ve 60 personelle karla mücadelede çalışması yürütüldüğünü ifade eden Oktay, Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde bölgenin dağlık, köylerin ise çok dağınık olması nedeniyle çalışmaların büyük zorluklarla yürütüldüğünü belirtti.
Oktay, "Bugün Şirvan'ın Elmalı köyündeyiz. En fazla yağış alan bölgelerimizden biri. Bütün ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Dün kapanan yolları bugün itibarıyla tamamen açtık. Yağış alan bölgeler arasında Pervari'nin Geçittepe ve Doğan, Eruh'un Okçular köyleri de geliyor. Ekiplerimiz zor koşullarda çok özveriyle çalışıyor." dedi.
Vali Kemal Kızılkaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat'ın talimatıyla çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Oktay, köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.
Sadece yol açmakla kalmadıklarını, kırsalda mahsur kalan araçlar ve özellikle hasta taşıyan ambulansların da güvenli bölgelere ulaştırılmasına destek sunduklarını aktaran Oktay, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 4 ay boyunca ekiplerimiz hazır bekliyor. Özellikle köylerdeki hastalar için ihbarlar geliyor. Hangi vakitte olursa olsun hastaları en kısa sürede sağlık ekibiyle hastanelere ulaştırıyoruz. Doğa koşulları malum, gerçekten yol vermiyor. Hem yollarımız sarp hem de çoğu kayalık ve sıkıntı yerler. Bu çalışmalarımızla özellikle sağlık ekiplerine yardımcı oluyoruz."
- "Zor alanlarda çalışıyoruz"
İş makinesi operatörlerinden Zeki Bağış da zor şartlar altında karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
Bölgede kapanan köylere anında ulaştıklarını anlatan Bağış, öğrencilerin ve yolcuların yolda kalmaması, 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastalara ulaşması için çalıştıklarını belirtti.
Faruk Can da Şirvan ilçesinin Elmadalı bölgesinin kar yağışında hemen kapandığını, köylerin dağınık olmasının işlerini zorlaştırdığını belirtti.
Can, "Gerçekten zor alanlarda çalışıyoruz. Çalıştığımız bölge çok dağlık." dedi.
- "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor"
İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolu açtığı Elmadalı köyünde yaşayan Şahabettin Başboğa da emeklerinden dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.
Başboğa, sık sık köy yolunun kapandığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Hepsini tanıyoruz, ağabey kardeş gibi olmuşuz. Hepsinden memnunuz, Allah razı olsun." diye konuştu.
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