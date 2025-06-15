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        Siirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:01
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        Siirt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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