Siirt’te bağ ve bahçelerde çalışma yapıldı

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ve kış donları sebebiyle bağ ve bahçelerde inceleme ve tespit çalışmaları başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, teknik elemanlar tarafından bağ ve bahçelerde yaptıkları incelemelerde fıstık, hububat ve baklagil yetiştiriciliği yapılan alanlarda soğukların ve mevcut iklim koşullarının sebep olduğu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söyledi. Demirhan, “Bitkilerin temel fizyolojik yaşam olayları üzerine en etkili iklim faktörü sıcaklıktır. Düşük sıcaklıkların bitkilere olumsuz etkisi don zararı şeklinde ortaya çıkmaktadır. İlimiz için yüksek ekonomik getirisi bulunan Siirt fıstığı tam dinlenme/uyku halinde olduğu için yaşadığımız soğuk ve kış donlarından zarar görmemiştir. Bundan sonraki dönemde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı takdirde tarımsal ürünlerimizde bereketli bir yıl beklenmektedir” dedi.

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