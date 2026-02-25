Siirt'in neyi meşhur? Siirt'te ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Şehrin sokaklarında gezerken burnunuza gelen o isli et kokusu, Siirt'in gastronomi konusundaki iddiasının en büyük kanıtıdır. Ancak Siirt sadece midesine düşkün olanlar için değil, doğa tutkunları ve tarih meraklıları için de sürprizlerle doludur. Siirtte yapılacak şeyler neler listesi, Rasıl Hacar'dan (Deliklitaş) uçsuz bucaksız vadiyi izlemekten, Veysel Karani Türbesi'nde dua etmeye kadar uzanır. Her bir köşesi, Mezopotamya'nın derin izlerini taşıyan bu şehirde, zamanın yavaşladığını hissedersiniz. El sanatlarının hala canlı tutulduğu, misafirperverliğin en sıcak halinin yaşandığı Siirt, size bildiğiniz Güneydoğu rotalarından çok daha farklı, çok daha otantik bir deneyim sunar. Çantanızı hazırlayıp bu kadim şehre doğru yola çıkmadan önce, Siirtte ne alınır, nereler gezilir ve o meşhur lezzetler nerede yenir sorularının cevaplarını derinlemesine inceleyelim.

TARİH VE DOĞANIN KUCAKLAŞTIĞI YERLER: GEZİ ROTASI

Siirt'te gezilecek yerlerin başında, inanç turizminin merkezi olan Tillo (Aydınlar) ilçesi gelir. Burası, İsmail Fakirullah Hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbelerine ev sahipliği yapar. Özellikle İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının başucuna güneşin ilk ışıklarını düşürmek için tasarladığı "Işık Hadisesi" düzeneği, dönemin astronomi ve mimari dehasını gözler önüne serer ve her yıl ekinoks tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi buraya çeker. Siirtte neresi gezilir sorusunun bir diğer cevabı ise hiç şüphesiz Veysel Karani Türbesi'dir. Baykan ilçesinde bulunan bu türbe, İslam dünyası için büyük önem taşır ve yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğrar.

Doğa tutkunları içinse rotanın zirvesi Rasıl Hacar, yani Deliklitaş'tır. Botan Vadisi'ne tepeden bakan bu doğa harikası, uçurumun kenarındaki delikli kaya oluşumuyla nefes kesici bir manzara sunar. Buradan Botan Çayı'nın kıvrımlarını izlemek, adeta bir kartpostalın içine girmek gibidir. Ayrıca Botan Vadisi Milli Parkı, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için eşsiz bir alandır. Şehir merkezindeki tarihi Ulu Camii ise Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan çini kaplı minaresiyle görülmeye değerdir. Sağlarca Kaplıcası (Billoris) da şifalı sularıyla yorgunluk atmak isteyenlerin uğrak noktasıdır. REKLAM BÜRYAN VE PERDE PİLAVININ BAŞKENTİ: LEZZET DURAKLARI Siirt mutfağı denince akla gelen ilk ve en güçlü imge, şüphesiz "Büryan Kebabı"dır. Kuyu kebabı olarak da bilinen büryan, kuzu etinin derin kuyularda, ateşle temas etmeden sadece buharıyla saatlerce pişirilmesiyle elde edilir. Sabahın erken saatlerinde, kahvaltı niyetine yenen bu kebap, yumuşacık eti ve kendine has aromasıyla bir lezzet efsanesidir. Siirt'e gidip de büryan yemeden dönmek, şehri hiç görmemekle eşdeğerdir. Siirt mutfağının bir diğer başyapıtı ise "Perde Pilavı"dır. Özel bir hamurla kaplanan, içi pirinç, tavuk eti, badem ve baharatlarla dolu bu pilav, fes şeklinde pişirilir ve sofraya bir sanat eseri gibi gelir. Hamurunun kıtırlığı ve içinin zengin lezzetiyle, misafire verilen değerin en güzel göstergesidir. Ayrıca Siirt'e özgü "Kitell" (Siirt içli köftesi), haşlanarak yapılan ve büyüklüğüyle dikkat çeken bir başka yöresel tattır. Ekşili kuru dolma ve Pervari balı da Siirt sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Pervari balı, yüksek rakımlı yaylalardaki binbir çeşit çiçekten elde edilen, şifa kaynağı olarak bilinen dünyaca ünlü bir baldır.