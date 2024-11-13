Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Siirt'te 2 günlük su kesintisi | Son dakika haberleri

        Siirt'te 2 günlük su kesintisi! Belediyeden tasarruf çağrısı

        Siirt Belediyesi, Hizan-Siirt içme suyu hattında bulanıklık tespit edilmesi nedeniyle şehir genelinde 2 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 2 günlük su kesintisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt Belediyesi, şehir genelinde 2 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Son günlerde Van, Bitlis ve Hizan bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, şehrimize gelen içme suyu kaynaklarında aşırı bulanıklıklar tespit edilmiştir.

        Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), su arıtma tesislerinin mevcut durumda suyu tam olarak arıtamaması sebebiyle, vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacı güderek önlem olarak su kesintisine gitme kararı alınmıştır.

        Bu kapsamda, şehir genelinde 2 gün sürecek olan su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, su kullanımında özen göstermeleri ve tasarruflu olmaları önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #siirt haberleri
        #su kesintisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”