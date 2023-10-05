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        Haberler Gündem Siirt'te izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Siirt'te izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'te, Botan Vadisi Milli Parkı'nda define aramaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 05.10.2023 - 00:00
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        Siirt'te izinsiz kazı operasyonu: 3 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, F.Ö, E.T. ve Y.T'nin, Botan Vadisi Milli Parkı'nda izinsiz define arayacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Takip sonucu şüpheliler milli parkta yakalandı. Zanlıların üst aramasında, yer altı tarama cihazı, define arama çubuğu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler F.Ö. ve E.T, savcılıktaki sorgusunun ardından, Y.T. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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