Siirt'te su kesintisi

Siirt'in Hesko İsale Hattı'nda yaşanan bir arıza nedeniyle hattan su temin edilen kent merkezindeki bazı mahallelere onarım tamamlanıncaya kadar geçici süreyle su verilemeyecek.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın kısa sürede giderilmesi için sahada yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilerek, su kesintisi sürecinde SİSKİ Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek olası gecikmelere karşı vatandaşların suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları istendi.

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