Siirt'te uzun namlulu silahla vurulan kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B, uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sebahattin Batu (50)

DHA'nın haberine göre; ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.