        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te uzun namlulu silahla vurulan kişi öldü | Son dakika haberleri

        Siirt'te uzun namlulu silahla vurulan kişi öldü

        Siirt Şirvan'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 00:50
        Uzun namlulu silahla vurulan kişi öldü
        Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B, uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sebahattin Batu (50)
        Sebahattin Batu (50)

        DHA'nın haberine göre; ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

