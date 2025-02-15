Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Sıla'dan 5 bin kişilik aşk korosu

        Sıla'dan 5 bin kişilik aşk korosu

        Sıla Gençoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe Ülker Arena'da bir konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 bin kişilik aşk korosu
        ABONE OL

        Sıla Gençoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe Ülker Arena’da bir konser verdi. Yaklaşık 5 bin hayranının katıldığı konserde sanatçı, en sevilen aşk şarkılarını seslendirerek dinleyicilere romantik ve duygusal anlar yaşattı.

        'BOŞ YERE'DE DUYGUSAL ANLAR

        Konserin en etkileyici anlarından biri, Sıla'nın 'Boş Yere' şarkısını seslendirdiği sırada yaşandı. Sıla, şarkıya eşlik eden 5 bin kişilik dev koro karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya katılması, salonu adeta dev bir aşk korosuna dönüştürdü. O anlarda Sıla, hayranlarına teşekkür ederek; "Bir kağıda yazdığınız şarkının zaman içinde binlerce insan tarafından beraber söylenmesi eşsiz bir şey" dedi.

        REKLAM

        BİNLERCE KIRMIZI KALP EŞLİĞİNDE 'HEP OLSUN AŞK'

        Sıla, Umut Sarıkaya ile birlikte yazdığı 'Hep Olsun Aşk' şarkısını, seyircilerin ellerindeki binlerce kırmızı ışıklı kalp eşliğinde söyledi. Bu özel an, görsel bir şölen yaratarak konserin en unutulmaz sahnelerinden biri oldu. Sıla, şarkının sonunda seyircilerine, "Aşk hep olsun, hepimize iyi gelsin" sözleriyle seslendi.

        "BU AKŞAM DOKTOR BENİM"

        Konserin bir bölümünde hareketli şarkıların ardından yavaş parçalara geçmeden önce Sıla, esprili bir konuşmayla seyirciye seslendi. Şarkıcı; "Damar yolunuzu açtılar mı konsere girerken? Ben şimdi oradan gireceğim. Birazcık kederlenin, sonra ben sizi toplayacağım. Bu akşam doktor benim" diyerek seyircileri hem güldürdü hem de duygusal bir geceye hazırladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sıla Gençoğlu
        #Sevgililer Günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor