Sıla'dan 5 bin kişilik aşk korosu

Sıla Gençoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe Ülker Arena’da bir konser verdi. Yaklaşık 5 bin hayranının katıldığı konserde sanatçı, en sevilen aşk şarkılarını seslendirerek dinleyicilere romantik ve duygusal anlar yaşattı.

'BOŞ YERE'DE DUYGUSAL ANLAR Konserin en etkileyici anlarından biri, Sıla'nın 'Boş Yere' şarkısını seslendirdiği sırada yaşandı. Sıla, şarkıya eşlik eden 5 bin kişilik dev koro karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Seyircilerin hep bir ağızdan şarkıya katılması, salonu adeta dev bir aşk korosuna dönüştürdü. O anlarda Sıla, hayranlarına teşekkür ederek; "Bir kağıda yazdığınız şarkının zaman içinde binlerce insan tarafından beraber söylenmesi eşsiz bir şey" dedi.

REKLAM BİNLERCE KIRMIZI KALP EŞLİĞİNDE 'HEP OLSUN AŞK' Sıla, Umut Sarıkaya ile birlikte yazdığı 'Hep Olsun Aşk' şarkısını, seyircilerin ellerindeki binlerce kırmızı ışıklı kalp eşliğinde söyledi. Bu özel an, görsel bir şölen yaratarak konserin en unutulmaz sahnelerinden biri oldu. Sıla, şarkının sonunda seyircilerine, "Aşk hep olsun, hepimize iyi gelsin" sözleriyle seslendi.