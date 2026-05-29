Sıla: Güçsüzlüğü de kabul ettim

Sıla, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. Şarkıcı, “Sen hep böyle çok güçlü bir kadın olarak gözüküyorsun. Kırılgan tarafını göstermeyi tercih etmeyen kadın mısın?” sorusuna şu yanıtı verdi: Bence güçlülüğün en büyük katalizörü güçsüz olduğunu bilmek. Güçsüz olduğunu biliyorsan o zaman güçlü kalabiliyorsun. Tabii ki güçsüz olmama dair dünya kadar hatıram var. Günün belli zamanları herkes kadar da güçsüz oluyorum. Ama hızlı bir şekilde ayağa kalkabiliyorum. Çünkü başka şansım yok. Depresyon dönemlerimde ise hep mizahı seçiyorum. Benim canım sıkkınsa en iyi esprileri yapıyorum.