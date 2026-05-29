Sıla: Güçsüzlüğü de kabul ettim
Şarkıcı Sıla, güçlü kadın görüntüsünün altında güçsüz yanları olduğunu söyleyerek, "Güçsüz olduğunu biliyorsan güçlü kalabiliyorsun. Güçsüz olmama dair çok hatıram var. Ama hızlı şekilde ayağa kalkabiliyorum" dedi
Sıla, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. Şarkıcı, “Sen hep böyle çok güçlü bir kadın olarak gözüküyorsun. Kırılgan tarafını göstermeyi tercih etmeyen kadın mısın?” sorusuna şu yanıtı verdi: Bence güçlülüğün en büyük katalizörü güçsüz olduğunu bilmek. Güçsüz olduğunu biliyorsan o zaman güçlü kalabiliyorsun. Tabii ki güçsüz olmama dair dünya kadar hatıram var. Günün belli zamanları herkes kadar da güçsüz oluyorum. Ama hızlı bir şekilde ayağa kalkabiliyorum. Çünkü başka şansım yok. Depresyon dönemlerimde ise hep mizahı seçiyorum. Benim canım sıkkınsa en iyi esprileri yapıyorum.
Sıla, albümün adı olan 'Kafa Yüksek Kalp Kırık' hakkında ise, “Kafası yüksek olanın malum kalbi biraz fazladan kırılıyor. Takribi 45 senedir de o haldeyim" dedi.
Saba Tümer'in programına konuk olan Sıla, 'Kötü Kötü' şarkısının arkasındaki hikâyeyi şöyle anlattı: Babamın vefatından sonra yasımı yaşadım, kalemim durdu. ‘Kötü Kötü’ şarkısının tesirinin bu kadar kuvvetli olması da yasımdan kaynaklı. Duygularım bir anda taştı dışarı. Yasımı yaşadım. Hâlâ da yer yer sürdüğünü zannediyorum.
Uzun süredir İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı, sahne öncesi ritüellerini de açıkladı: Sahne öncesi kendimi iyi dinlendiriyorum. Öğlen mutlaka bir saat uyurum ya da kitap okuyorum. Dinginleşmeye çalışıyorum. Kulisim ise makaradır. İçimden tekrarladığım şeyler de var. Sahne totemim babamla konuşmaktır. Dua eder, babamla konuşur sahneye çıkarım.