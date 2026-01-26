Habertürk
        Sıla, konserlere ara verdi

        Sıla, konserlere ara verdi

        Hafta sonu memleketi İzmir'de sevenleriyle buluşan Sıla, konserlerine yeni albüme kadar mola verdiğini duyurdu. Sanatçı, albümün yayınlanmasının ardından 11 Nisan'da Volkswagen Arena ile sahnelere tekrar dönecek

        Giriş: 26.01.2026 - 21:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:20
        Konserlere ara verdi
        Sıla, aralıksız sürdürdüğü kış konserlerini memleketi İzmir’de noktaladı. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir Factory PSM’de verdiği konserde 2 bin 500 kişilik salonu tamamen dolduran sanatçı, sevilen şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        Yaz konserlerinin ardından kış turnesini de yoğun bir tempoyla sürdüren Sıla, İzmir konseriyle bu maratona “yeni albüme kadar mola” şeklindeki sosyal medya paylaşımıyla ara verdiğini duyurdu.

        Sıla’nın yeni albümü 'Kafa Yüksek Kalp Kırık', Nisan ayı başında dinleyiciyle buluşacak. Albümün hemen ardından sahnelere yeni şarkılarla geri dönecek olan sanatçı, 11 Nisan’da Volkswagen Arena’da vereceği büyük konserle hayranlarıyla yeniden bir araya gelecek. İzmir’de coşkuyla tamamlanan kış turnesinin ardından gözler şimdi, Sıla’nın yeni albümü ve İstanbul’daki dev konserinde.

        #sıla
