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        Haberler Magazin Sıla sahnelere geri döndü - Magazin haberleri

        Sıla sahnelere geri döndü

        Sıla geçen ay annesi Ömür Gençoğlu'nun ani beyin rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği konserlerine annesinin sağlık durumunun iyiye gitmesi sonrasında tekrar başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:37
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        Sıla sahnelere geri döndü
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        Önceki akşam Bilecik Bozüyük'te kentin düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri kapsamında sahneye çıkan Sıla, meydanı dolduran on binlerce genci şarkıları ile coşturdu.

        Tulum ve bottan oluşan kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, "Sevdayla, aşkla yaptığımız işimizin en güzel tarafı memleketi bucak bucak gezmek, biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiç bir şey yok" diye konuştu.

        Geçen ay ani beyin rahatsızlığı sonrası Muğla'da tedavi gören annesi Ömür Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle ara verdiği konserlerine Bozüyük'te tekrar başlayan Sıla, bu akşam (5 Eylül) Manisa'nın Alaşehir yarın akşam (6 Eylül) Akhisar ilçelerinde kurtuluş kutlamalarında halkla buluşarak sevilen şarkılarını söyleyecek.

        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu
        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu

        Sıla'nın konser maratonu 10 Eylül Pazar Antalya Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konseri ile devam edecek.

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        #sıla
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