Sıla Türkoğlu, çekim öncesi enerji depoladı
SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, dizinin yeni sezon çekimleri başlamadan önce, Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açıp enerji depoladı
Giriş: 03.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:57
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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak olan SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
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Dün Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülenen Türkoğlu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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25 yaşındaki güneşlenirken aynı zamanada kitap okumayı ihmal etmedi.