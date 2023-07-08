Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum'da

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Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıkmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ile Navruz, geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.