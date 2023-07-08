Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum'da
Yeni bir aşka yelken açan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un Bodrum tatili sürüyor
Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıkmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ile Navruz, geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; çiftin mutlu ilişkisi sürüyor. Bodrum'da birlikte tatil yapan ikili, Yalıkavak'taki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
Sahilde sohbet eden çift, gün boyu adeta güneş banyosu yaptı.
Uzun süre arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, günü dinlenerek geçirdi.
"USTA-ÇIRAK"
Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, ayrıca birlikteliklerini sosyal medyaya da taşımıştı. İkili, birlikte mutfağa girip, pizza yapmıştı.
Yan yana çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaşan ikili, paylaşımlarına "Usta-çırak" notunu düşmüştü.