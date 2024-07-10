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        Haberler Dünya Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico görevine döndü | Dış Haberler

        Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico görevine döndü

        Slovakya'da 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavisinin ardından görevine yeniden başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 01:00 Güncelleme: 10.07.2024 - 01:00
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        Fico görevine döndü
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        Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabı Facebook’ta, çalışma masasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak görevinin başına döndüğünü bildirdi.

        Başbakan Fico, fotoğrafı, "Sevgili ilerici liberal medya ve muhalefet, hayatta kaldığım için üzgünüm ama geri döndüm." ifadesi ile paylaştı.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

        Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

        Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.​​​​

        *Haberin görseli Robert Fico'nun Facebook hesabından servis edilmiştir.

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        #slovakya
        #suikast
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