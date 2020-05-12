Silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı - ADANA

ADANA (AA) - Adana'da, akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde, akraba iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı.Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Şakir B. ve Yahya Y'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi.Soruşturmayı yürüten polis, kavganın neden çıktığını belirlemeye çalışıyor.
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