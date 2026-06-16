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        Haberler Gündem Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı

        Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturma ve uygulanan tutuklama tedbiri nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/6249 sayılı dosyası kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        GEÇİCİ TEDBİR UYGULANDI

        Açıklamada, Balcıoğlu hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

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        Soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Balcıoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

        YASAL DAYANAK AÇIKLANDI

        İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığı kaydedildi.

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