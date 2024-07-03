Silivri'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Silivri, D-100 Karayolu, Tekirdağ istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Can A.'nın kullandığı hafif ticari araç, Selimpaşa mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Faruk Can A.'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırırken, araç içindeki yolcu Kemal T.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.