Silivri'de Rumeli Üniversitesi ile iş birliği

Silivri Belediyesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında iş birliği
Silivri Belediyesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, protokolle gençlerin staj, uygulama, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarında daha aktif yer almalarını sağlayacaklarını söyledi
Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:06 Güncelleme:
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara ile, Silivri Belediyesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında iş birliği ve çözüm ortaklığı protokolünü imzaladı.
Protokolle gençlerin staj, uygulama, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmalarında daha aktif yer almalarını sağlayacaklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, "Bilgi ve deneyimlerini sahada güçlendirecek önemli bir adım attık. Eğitimi destekleyen, gençlerimize fırsat sunan ve kurumlar arası dayanışmayı büyüten bu iş birliğinin Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
