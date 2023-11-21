Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Silpat nedir, nerelerde kullanılır? Silpat ne için ve nasıl kullanılır?

        Silpat nedir, nerelerde kullanılır?

        Yemek yapmayı seven ve uzun süre mutfakta vakit geçirenler tarafından merak edilen mutfak gereçlerinden biri de silpat oldu. Silikon tabanlı pişirme kağıdı olan silpatın nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. İşte özellikle tatlı ve hamur işlerinde kullanılan silpat hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silpat nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mutfak gereçleri arasında bulunan silpat hakkında merak ettiklerinizi tek tek sıraladık. Özellikle yemek pişirmeyi sevenlerin öğrenmek istediği "Silpat ne demek, ne işe yarıyor? sorularının yanıtlarını sizlerle paylaştık. İşte "Silpat nerede, nasıl kullanılır?" sorularının yanıtları...

        SİLPAT NEDİR?

        Silpat, silikon tabanlı pişirme kağıdıdır. Fırın yemeklerinde kullanılan silpat, yemeklerin tepsiye yapışmasını önlüyor. Standart pişirme kağıtlarından ayıran en belirgin özelliği ise tek kullanımlık olmaması.

        SİLPAT NASIL KULLANILIR?

        Silpat defalarca kullanılabilen, -50 ve +240 dereceye kadar dayanıklı olan antibakteriyel özelliğindedir.

        Silpat hijyenik bir şekilde kullanıldığında sağlığa bir zararı yoktur. Silpat her kullanım sonrasında özenle temizlenmelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum