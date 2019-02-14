Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği Ricardo Quaresma, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Guti ile hasret giderdi.