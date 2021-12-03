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Haberler Televizyon Simay Barlas ilk kez 'Aziz' için şarkı söyledi - Magazin haberleri
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Simay Barlas ilk kez 'Aziz' için şarkı söyledi

Show TV’nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizisi “Aziz”in bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Efnan’ın sürpriz türkü performansı çok konuşulacak

Simay Barlas ilk kez 'Aziz' için şarkı söyledi - Magazin haberleri
İlk kez 'Aziz' için şarkı söyledi
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HABERTURK.COM

Efnan’a hayat veren Simay Barlas bu sahne için stüdyoya girip mikrofon karşısında ilk kez şarkı söyledi. İlk deneyimi için oldukça heyecanlı olan Barlas, tutku dolu ancak tek taraflı bir aşkın anlatıldığı “Bahçede Yeşil Çınar” adlı Diyarbakır yöresine ait sevilen bir türküyü seslendirdi.

İçten ve doğal tavırlarının yanı sıra Efnan sesiyle de Payidar ailesini şaşırtmayı başaracak. Ancak Aziz istemediği halde yemeğe gelişi herkes için gergin anların yaşanmasına neden olacak.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz güçlü kadrosu ve sıcak anlatımıyla bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Simay Barlas’ın şarkı söylediği o anlar;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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